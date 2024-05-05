الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ تقويم تربوى: المسابقة الوطنية تهتم بالنوابغ والموهوبين والمبتكرين (فيديو)

عاصم حجازى، أستاذ
عاصم حجازى، أستاذ التقويم التربوى بجامعة القاهرة

قال عاصم حجازي، أستاذ التقويم التربوي بـجامعة القاهرة، إن المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين في المدارس تتم برعاية صندوق رعاية المبتكرين، موضحا أن الفكرة التي اقترحتها الدولة لاكتشاف المبتكرين مرتبطة بافتتاح مركز الحوسبة السحابية، لأن أحد الجوانب المهمة التي تشملها هذه المبادرة أجزاء خاصة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة البرامجية لأنها تمثل لغة العصر، والثورة المعلوماتية التي يعيشها هذا الجيل.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تتم تحت رعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحا أن هذا الصندوق بدأ في العمل منذ عام 2022، ويعمل على 4 محاور "النوابغ، والموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال" الذين يدعمون هذه المبادرة.

المبادرة تتم تحت رعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وأشار أستاذ التقويم التربوي إلى أن الفكرة الأساسية في المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين تركز على الطاقة والبيئة والذكاء الاصطناعي والبرمجة، موضحا أنه يوجد رابط بين الذي يتعلمه الطالب ويبتكره وقضايا المجتمع الذي يعيش فيه.

أستاذ تقويم تربوي المبتكرين الموهوبين المسابقة الوطنية لذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

خبير زراعى: ارتفاع معدلات توريد القمح نتيجة جهود الدولة لدعم المزارعين

السيدة انتصار السيسى: كل عام وأقباط مصر جميعًا بخير وسلام

أستاذ اقتصاد: تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مهم لنظرة المؤسسات الدولية لمصر

خبير: مشروع "واحة تجلى" يساعد على توفير فرص عمل والتدفق السياحى

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يفتح النار صوب منطقة "نتساريم" شمال قطاع غزة

"إكسترا نيوز": وصول 19 مصابًا فلسطينيًا و36 من ذويهم إلى معبر رفح

كاتب صحفى: مصر كرست جهودها وإمكاناتها لمساعدة الفلسطينيين

أستاذ اقتصاد منزلى: لا بد من الاتزان فى الإنفاق المالى وتدبير نفقات الأسرة

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين