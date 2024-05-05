"الفقى": تحفيز الصناعات المعدنية يسهم فى زيادة العوائد الدولارية من الصادرات

قال المهندس محمود الفقي رئيس شركة الدلتا للصلب السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إن زيادة العوائد الدولارية من الصادرات تسهم في تعزيز القوة الاقتصادية لمصر من خلال زيادة العملة الصعبة في خزينة البلاد وتحسين ميزان المدفوعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور أن تحفيز الصناعات المعدنية وتوفير المحفزات الممكنة لها يسهم في زيادة حجم تصدير الصناعات المعدنية للخارج.

وأوضح الفقي أنه من خلال زيادة الصادرات، يمكن لمصر تحسين التوازن التجاري مع الدول الأخرى والحد من العجز في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن زيادة العوائد الدولارية تجعل مصر وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية، حيث تعكس قوة الاقتصاد وتحفز المزيد من رءوس الأموال على دخول السوق المصرية.

وأكد الفقي أنه تدعم العوائد الدولارية زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.

استقرار العملة

وأشار الفقي إلى أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل التقلبات النقدية التي قد تواجه البلاد.

وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية من الصادارات المصرية في الخارج تعتبر عنصرًا هامًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في زيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يعزز قدرتها على التصدي للصدمات الاقتصادية والمالية.

وتابع الفقي أنه بزيادة العوائد الدولارية، يمكن لمصر زيادة قدرتها على استيراد السلع والخدمات الضرورية من الخارج، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم التنمية.

وأضاف أن زيادة العوائد الدولارية تعكس الثقة في اقتصاد مصر وفي قدرتها على تحقيق النمو والاستقرار، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز الثقة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من خلال زيادة العوائد الدولارية، يمكن لمصر تمويل مشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

واختتم الفقي أن زيادة العوائد الدولارية من الصادارات تعزز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وتسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.