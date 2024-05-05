الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الفقى": تحفيز الصناعات المعدنية يسهم فى زيادة العوائد الدولارية من الصادرات

الصادارات
الصادارات

قال المهندس محمود الفقي رئيس شركة الدلتا للصلب السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إن زيادة العوائد الدولارية من الصادرات تسهم في تعزيز القوة الاقتصادية لمصر من خلال زيادة العملة الصعبة في خزينة البلاد وتحسين ميزان المدفوعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور أن تحفيز الصناعات المعدنية وتوفير المحفزات الممكنة لها يسهم في زيادة حجم تصدير الصناعات المعدنية للخارج.

وأوضح الفقي أنه من خلال زيادة الصادرات، يمكن لمصر تحسين التوازن التجاري مع الدول الأخرى والحد من العجز في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن زيادة العوائد الدولارية تجعل مصر وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية، حيث تعكس قوة الاقتصاد وتحفز المزيد من رءوس الأموال على دخول السوق المصرية.

وأكد الفقي أنه تدعم العوائد الدولارية زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.

استقرار العملة

وأشار الفقي إلى أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل التقلبات النقدية التي قد تواجه البلاد.
وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية من الصادارات المصرية في الخارج تعتبر عنصرًا هامًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في زيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يعزز قدرتها على التصدي للصدمات الاقتصادية والمالية.

وتابع الفقي أنه بزيادة العوائد الدولارية، يمكن لمصر زيادة قدرتها على استيراد السلع والخدمات الضرورية من الخارج، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم التنمية.

وأضاف أن زيادة العوائد الدولارية تعكس الثقة في اقتصاد مصر وفي قدرتها على تحقيق النمو والاستقرار، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز الثقة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من خلال زيادة العوائد الدولارية، يمكن لمصر تمويل مشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

واختتم الفقي أن زيادة العوائد الدولارية من الصادارات تعزز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وتسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.

العوائد الدولارية زيادة الصادارات زيادة التصدير الصادارات المصرية التصدير للخارج

مواد متعلقة

المشاط تُناقش آفاق التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية فى مختلف مجالات التنمية

كيف تنجح مصر في زيادة حجم الصادارات العقارية؟

كيف تنجح مصر في زيادة حجم الصادارات المصرية للخارج؟

الأكثر قراءة

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح