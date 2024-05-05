الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بدء الحملات فى النمسا استعدادا لانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

بدأت الحملات الانتخابية المكثفة، أمس السبت، في وسط العاصمة النمساوية، استعدادًا لانطلاق انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى فى 9 يونيو المقبل.

وقالت مصادر الشرطة النمساوية "إنه تم السماح بتعليق لافتات مرشحى الانتخابات من النمسا، والتى تقدم مرشحين عن سبعة أحزاب نمساوية بارزة".

وبحسب وسائل إعلام، اكتست الشوارع بإعلام الاتحاد الأوروبي، كما أقيمت العديد من الفاعليات فى وسط العاصمة لحث النمساويين على التصويت فى الانتخابات المقبلة.

وأكد المشاركون فى الفاعليات على دور فيينا المحورى فى قلب أوروبا، وأن التحديات الدولية والحروب الإقليمية تتطلب مزيدًا من التضامن والوحدة والدفاع عن العمل الأوروبى المشترك.

وعلى هامش الاحتفالات فى وسط العاصمة، أقامت سفارة التشيك فى فيينا حفلًا غنائيًا راقصًا بمناسبة مرور 20 عامًا على انضمام النمسا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن حزب الحرية اليمينى المعارض فى النمسا يتفرد بدعاية مضادة لانتخابات الاتحاد الأوروبى، حيث أنه يتبنى سياسات ومواقف موالية لروسيا.

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