السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يتقدم على الجونة بهدف "إمام" فى الشوط الأول

إمام عاشور يحتفل
إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى الجونة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام الجونة في الجولة الـ21 من بطولة الدوري، متقدمًا بهدف دون رد.

سجل إمام عاشور هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 37 من تسديدة صاروخية.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في شباك الجونة، وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة من محمد الدغيمي لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السادسة، سدد حسين الشحات كرة قوية من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الجونة ومرت لركلة ركنية.

في الدقيقة السابعة، نفذت الركلة الركنية بعرضية من علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد مسعود عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة الثامنة، تسديدة من محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 تسديدة من أيمن موكا لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الأهلي محمد عبدالمنعم ومرت ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 24 ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الجونة نفذها علي معلول بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبدالمنعم برأسية أمسك بها الحارس أحمد مسعود من منتصف مرماه.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.

كرة عرضية من كريم وليد نيدفيد لاعب الأهلي من يمين منطقة الجزاء أمسك بها حارس الجونة أحمد مسعود.

في الدقيقة 45 كرة عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها وسام أبوعلي بتسديدة على الطاير من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، كرات متبادلة بين علي معلول وكريم نيدفيد جهة اليسار أنهاها الأخير بمراوغة ثم تسديدة أبعدها أحمد مسعود من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.


وجاء تشكيل الأهلي أمام الجونة كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبدالفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

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