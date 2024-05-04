السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والجونة في الدوري

الأهلي والجونة
الأهلي والجونة

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة في الجولة 21 من بطولة الدوري، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين موسم 2023-2024.

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في شباك الجونة، وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة من محمد الدغيمي لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السادسة، سدد حسين الشحات كرة قوية من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الجونة ومرت لركلة ركنية.

في الدقيقة السابعة، نفذت الركلة الركنية بعرضية من علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس أحمد مسعود عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة الثامنة، تسديدة من محمد عبد المنعم لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 تسديدة من أيمن موكا لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الأهلي محمد عبد المنهم ومرت ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 24 ركلة حرة للاهلي في منتصف ملعب الجونة نفذها علي معلول بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد المنعم برأسية أمسك بها الحارس أحمد مسعود من منتصف مرماه.

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وجاء تشكيل الأهلي أمام الجونة كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

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