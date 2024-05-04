السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السفير الفلسطينى بتونس: فلسطين هى عنوان الحق والصمود فى العالم

هائل الفهوم
هائل الفهوم

قال هائل الفهوم، السفير الفلسطيني في تونس، إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ليس صراعًا ثنائيًا، وصمود الشعب الفلسطيني ليس دفاعًا عن حقوقنا فقط، ولكن دفاعًا عن الإنسانية في العالم.

وأضاف "الفهوم"، خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نراه الآن فصل من فصول تراكمية لا إنسانية، ورثت على فلسطين، لأكثر من 10 عقود.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني، واجه هذا الصراع بدون أي مساعدة من أحد، وأكبر دليل أننا مازلنا صامدين بأرضنا، والحقائق بدأت تتكشف بالعالم.

وأشار إلى أن 95% من ديموغرافية كانت مجهلة من هذه الحقائق الموضوعة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية بينت الكثير من نوايا الشعوب والمجتمع الدولي.

وتابع أن فلسطين، هي عنوان الحق والصمود، وعلى الرغم من كل المحاولات الإعلامية التي تحاول طمس الحق الفلسطيني، لكننا ما زلنا صامدين في وجه هذه الادعاءت.

السفير الفلسطيني بتونس فلسطين إسرائيل وفلسطين إسرائيل القاهرة الإخبارية

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