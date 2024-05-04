كيف تساعد الخضروات على تعويض تناول البروتين الحيواني؟

يمكن أن يساعد استبدال البروتين الحيواني بالبدائل النباتية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، فوائد تناول الخضروات الغنية بالبروتينن وتحتوي الخضراوات الغنية بالبروتين على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المهمة التي تفيد الصحة العامة، من السبانخ إلى الكرنب، ليس هناك ندرة في الخضروات التي تحتوي على كميات عالية من البروتين.

فوائد تناول الخضروات كبديل للبروتين:

عامل الشعور بالشبع:

قل وداعًا لهجمات الوجبات الخفيفة. الخضار المليئة بالبروتين مثل البروكلي والفطر تمنع الجوع، مما يساعدك على البقاء راضيًا ونشطًا طوال اليوم.

معزز لعملية التمثيل الغذائي

: قم بتغذية نيرانك بالطاقة النباتية. تمنح الخضار مثل البازلاء والسبانخ عملية التمثيل الغذائي لديك دفعة طبيعية، وتدعم إدارة الوزن والحيوية العامة

صحة الأمعاء:

قم بتغذية الميكروبيوم الخاص بك بالأطعمة الغنية بالألياف! الخضار الغنية بالبروتين سواء كان الهليون، أو كرنب بروكسل يعزز صحة الأمعاء، ويساعد على الهضم ويحافظ على توازن نظامك.

اختيارات ذكية للقلب: