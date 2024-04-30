فوائد مسحوق البروتين.. دليل شامل

في عالم اليوم سريع الخطى، يمكن أن يشكل الحفاظ على نظام غذائي مغذ تحديًا، خاصة بالنسبة للمحترفين الذين يتنقلون بين المواعيد النهائية والاجتماعات والتنقلات اليومية، لذلك، على الرغم من أن البروتين ضروري لإصلاح العضلات ومستويات الطاقة والصحة العامة، إلا أن الكثيرين يجدون صعوبة في استهلاكه، بما فيه الكفاية طوال اليوم، وهنا يأتي دور مسحوق البروتين، حيث يقدم حلًا متعدد الاستخدامات وفعالًا لاحتياجاتك الغذائية.

ويقدم مسحوق البروتين حلًا متعدد الاستخدامات وفعالًا لاحتياجاتك الغذائية، فيما يلي 5 حيل سريعة وسهلة للبروتين للمحترفين المشغولين في أيام العمل

البروتين الكافي

وقال المختصون، إن ضمان التغذية السليمة وتناول البروتين الكافي يمكن أن يشكل تحديًا للمحترفين المشغولين، خاصة عندما يسافرون ويقضون معظم ساعات نشاطهم خارج المنزل. يمنح تناول البروتين الكافي طاقة مستدامة للمحترفين المشغولين الذين يعملون لساعات طويلة ويضمن بناء وإصلاح وصيانة العضلات والوظائف البيولوجية المثلى التي تديرها البروتينات الوظيفية، فيما يلي بعض الحيل السريعة لضمان تناول كمية كافية من البروتين.

نصائح الخبراء

بدء اليوم بمخفوق البروتين المصنوع من مساحيق البروتين سواءً المعتمد على بروتين مصل اللبن أو البروتينات النباتية، سيضمن لك الحصول على 25 جرامًا من البروتين يوميًا. تم تصميم كلاهما لضمان حصولك على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ويتم تقديمهما بنكهات مختلفة، ويمكنك إضافة تفاحة أو موزة أو فواكه جافة وحليب لتعزيز القيمة الغذائية ومحتوى البروتين أثناء عمل مخفوق البروتين.

في المكتب، يمكنك أيضًا تناول ألواح البروتين والبسكويت ورقائق البطاطس التي توفر 10 إلى 20 جرامًا إضافيًا من البروتين أو كوبًا من الزبادي اليوناني. كل هذه المنتجات يمكن حملها أثناء السفر ويمكن أيضًا حملها في حقيبة مكتبك، بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون المذاق الحلو لمخفوقات البروتين، يمكنهم الحصول على مسحوق بروتين مُصمم خصيصًا مع ألياف قابلة للذوبان تُسمى روتي ميكس، والتي يمكن إضافتها إلى القمح قبل صنع خبز الروتي، سيؤدي ذلك إلى مضاعفة محتوى البروتين في كل روتي وفي نفس الوقت يحافظ على روتي طريًا وطازجًا لفترة طويلة بسبب الألياف القابلة للذوبان الموجودة في مزيج الروتي.