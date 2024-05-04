عمال مصر والعرب: عيد" القيامة المجيد" رمزا لوحدة النسيج المصري القوي

قدم رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التهنئة إلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والمواطنين المصريين المسيحيين داخل مصر وخارجها وفى القلب منهم عمال “مصر والعرب”، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال المهيري، في رسالة بعث بها إلى قداسة البابا جاء نصها كالتالي: "يطيب لى وبالانابة عن عمال مصر والعرب عامة والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة أن أتقدم لكم بأسمى معانى التهانى وبايات التقدير بمناسبة تلك الاعياد الدينية الوطنية العظيمة التى يستقبلها المصريون والعرب وبينهم جموع الطبقة العاملة بمشاعر تمتزج بمزيد من المحبة والوئام بين النسبج المصرى الواحد الذى يحمل شعار “ تحيا مصر 'دائما وابدا”.

المهيري: احتفال المصريون بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد تعكس صورة ثوابت عقيدة المصريين

واكد المهيري، أن احتفال المصريون بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد تعكس صورة ثوابت عقيدة المصريين التى توارثوها على مدار الاجيال والتى تنجح فى التصدى لاية محاولات من شانها تسبب أى فوضى.

وعلى جانب آخر، كان قد أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، أن بناء الدول يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال جبران، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط أن يقودنا الأمل دائما إلى مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدا مهما كانت الضغوط والتحديات، فهذا هو أملنا وثقتنا في مصر أن تسير في طريقها بعزم وإرادة".

وأضاف أنه لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء، مقدما التحية لجيش مصر العظيم الذي أنقذ كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام، كما وجّه التحية لرجال الشرطة البواسل الذين دافعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوعه.