مصر تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا لتفعيل لجنة "6+6" وتطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

تستعد مصر لاستضافة اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن ليبيا وتونس والجزائر خلال الأيام القادمة، وذلك بهدف تفعيل لجنة "6+6" المكلفة بالتوافق النهائي على القوانين الانتخابية في ليبيا ووضعها موضع التنفيذ، حسبما أفاد موقع ميدل إيست أونلاين.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لجمع الفرقاء الليبيين على كلمة واحدة والسعي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في البلاد.

مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود تحركات إقليمية وأمريكية لطرح مبادرة جديدة تتعلق بالحل السياسي في ليبيا والترتيب للانتخابات.

وتشير هذه المبادرة إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية، وإجراء حوار شامل يفضي إلى التوافق على خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة تزامنًا مع بدء مهمة السفيرة الأمريكية ستيفاني خوري، التي تم تعيينها مؤخرًا كممثلة خاصة للولايات المتحدة في ليبيا.

آمال جديدة لحل الأزمة

وتعزز هذه التطورات الدبلوماسية المتسارعة الآمال في إمكانية تحقيق انفراجة حقيقية في الأزمة الليبية، وإخراج البلاد من حالة الجمود التي تعيشها منذ سنوات.