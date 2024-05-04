السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصر تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا لتفعيل لجنة "6+6" وتطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

ليبيا
ليبيا

تستعد مصر لاستضافة اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن ليبيا وتونس والجزائر خلال الأيام القادمة، وذلك بهدف تفعيل لجنة "6+6" المكلفة بالتوافق النهائي على القوانين الانتخابية في ليبيا ووضعها موضع التنفيذ، حسبما أفاد موقع ميدل إيست أونلاين.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لجمع الفرقاء الليبيين على كلمة واحدة والسعي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في البلاد.

مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود تحركات إقليمية وأمريكية لطرح مبادرة جديدة تتعلق بالحل السياسي في ليبيا والترتيب للانتخابات. 

وتشير هذه المبادرة إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية، وإجراء حوار شامل يفضي إلى التوافق على خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة تزامنًا مع بدء مهمة السفيرة الأمريكية ستيفاني خوري، التي تم تعيينها مؤخرًا كممثلة خاصة للولايات المتحدة في ليبيا.

آمال جديدة لحل الأزمة

وتعزز هذه التطورات الدبلوماسية المتسارعة الآمال في إمكانية تحقيق انفراجة حقيقية في الأزمة الليبية، وإخراج البلاد من حالة الجمود التي تعيشها منذ سنوات.

مصر ليبيا الجزائر تونس القوانين الانتخابية في ليبيا الفرقاء الليبيين انتخابات حرة

مواد متعلقة

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

مخاوف من "عاصفة" فى القدس مع بداية رمضان.. الاحتلال يضيق على المُصلين فى البلدة القديمة

بدء جلسة حوارية بين الأطراف الليبية فى الجامعة العربية

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

الجارديان: إسرائيل تقبل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع.. وتنتظر رد حماس

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغني

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية