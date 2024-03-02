السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تعيين الأمريكية ستيفانى خورى نائبًا للمبعوث الأممى لدى ليبيا

ستيفانى خورى
ستيفانى خورى

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم عن تعيين ستيفانى خورى من الولايات المتحدة نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.


وتتولى خوري المنصب خلفا لريزيدون زينينغا من زيمبابوي، والذي يدين له الأمين العام بالامتنان على خدمته المتفانية في ليبيا.



وتأتي نائبة الممثل الخاص المعينة إلى هذا المنصب بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها تتوفر هلى تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن.

 

 وشغلت السيدة خوري مؤخرًا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.


وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت خوري كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة "البحث عن أرضية مشتركة” Search for Common Ground.
 

حصلت خوري على درجة الدكتوراة في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، وتتحدث خوري اللغتين العربية والإنجليزية.

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