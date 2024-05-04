السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين فى نابلس بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأمس، أعلنت حركة (حماس) عن "أن وفدًا قياديًا من الحركة سيتواجد اليوم السبت في القاهرة، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى صفقة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".

"حماس" تعلن توجه وفدها للقاهرة اليوم

وجاء في بيان للحركة: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجّه السبت وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخرًا، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأكد البيان: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

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