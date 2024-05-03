الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحوثيون يبدأون المرحلة الرابعة من التصعيد: "نتابع التطورات في غزة"

يحيى سريع
يحيى سريع

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، إنهم بصدد استهداف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الحوثيين سيستهدفون “كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطلها أيدينا”.

وتابع “يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان”، واصفا هذه الخطوة بأنها المرحلة الرابعة من التصعيد في البحر الأحمر.

وقال سريع أيضا في بيانه “في حالِ اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها”.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، أن الحوثيين يتابعون تطوراتِ المعركةِ في قطاعِ غزةَ منِ استمرارٍ للعدوانِ الإسرائيليِّ والتحضيرِ لشن عمل عسكري في رفح.

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