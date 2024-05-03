الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

OpenAI تقترب من إطلاق محرك بحث خاص بها

OpenAI
OpenAI

تشير تقارير حديثة إلى أن شركة OpenAI، وهي مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي المشهور، على وشك إطلاق محرك بحث خاص بها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. وتشير الدلائل إلى أن محرك البحث الجديد، المسمى Search.ChatGPT، قد يتم إتاحته في وقت قريب من شهر مايو 2024.

ما هي المعلومات التي نعرفها عن Search.ChatGPT؟

يعتمد على ChatGPT: يشير اسم النطاق المسجل، search.chatgpt.com، إلى أن محرك البحث الجديد سيعمل على الأرجح باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT من OpenAI.
البحث مع الردود الملخصة: من المحتمل أن يقدم Search.ChatGPT ميزات مشابهة لمساعد كوبايلوت من Microsoft، والذي يستخدم أيضًا نماذج OpenAI لتقديم ملخصات لنتائج البحث وإشارات إلى المصادر.
الوصول الحصري: قد يكون الوصول إلى Search.ChatGPT مقيدًا في البداية بمستخدمي خطط OpenAI Plus أو خطط الأعمال.

تاريخ إطلاق محتمل: تشير بعض التقارير إلى أن إطلاق Search.ChatGPT قد يتم في أي وقت خلال شهر مايو 2024.

ما هي التأثيرات المحتملة لـ Search.ChatGPT؟

المنافسة مع Google: قد يشكل Search.ChatGPT تهديدًا لمحرك بحث Google المهيمن، خاصة مع ازدياد اعتماد المستخدمين على نماذج الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات.
ابتكارات في مجال البحث: قد يؤدي دخول OpenAI إلى مجال البحث إلى تحفيز ابتكارات جديدة في كيفية تفاعل المستخدمين مع المعلومات عبر الإنترنت.
مخاوف الخصوصية: قد تثير إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم من قبل OpenAI مخاوف تتعلق بالخصوصية، خاصة مع ازدياد قوة نماذج الذكاء الاصطناعي.
بشكل عام، يُعد إطلاق Search.ChatGPT حدثًا هامًا ً محتملًا في مجال البحث عبر الإنترنت.من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Search.ChatGPT أن يوفر للمستخدمين تجربة بحث أكثر فاعلية وذكاءً، مما قد يُشكل تحديًا كبيرًا لـ Google ويُحفز المزيد من الابتكارات في هذا المجال.

OpenAI محرك بحث OpenAI

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى