OpenAI تقترب من إطلاق محرك بحث خاص بها

تشير تقارير حديثة إلى أن شركة OpenAI، وهي مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي المشهور، على وشك إطلاق محرك بحث خاص بها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. وتشير الدلائل إلى أن محرك البحث الجديد، المسمى Search.ChatGPT، قد يتم إتاحته في وقت قريب من شهر مايو 2024.

ما هي المعلومات التي نعرفها عن Search.ChatGPT؟

يعتمد على ChatGPT: يشير اسم النطاق المسجل، search.chatgpt.com، إلى أن محرك البحث الجديد سيعمل على الأرجح باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT من OpenAI.

البحث مع الردود الملخصة: من المحتمل أن يقدم Search.ChatGPT ميزات مشابهة لمساعد كوبايلوت من Microsoft، والذي يستخدم أيضًا نماذج OpenAI لتقديم ملخصات لنتائج البحث وإشارات إلى المصادر.

الوصول الحصري: قد يكون الوصول إلى Search.ChatGPT مقيدًا في البداية بمستخدمي خطط OpenAI Plus أو خطط الأعمال.

تاريخ إطلاق محتمل: تشير بعض التقارير إلى أن إطلاق Search.ChatGPT قد يتم في أي وقت خلال شهر مايو 2024.

ما هي التأثيرات المحتملة لـ Search.ChatGPT؟

المنافسة مع Google: قد يشكل Search.ChatGPT تهديدًا لمحرك بحث Google المهيمن، خاصة مع ازدياد اعتماد المستخدمين على نماذج الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات.

ابتكارات في مجال البحث: قد يؤدي دخول OpenAI إلى مجال البحث إلى تحفيز ابتكارات جديدة في كيفية تفاعل المستخدمين مع المعلومات عبر الإنترنت.

مخاوف الخصوصية: قد تثير إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم من قبل OpenAI مخاوف تتعلق بالخصوصية، خاصة مع ازدياد قوة نماذج الذكاء الاصطناعي.

بشكل عام، يُعد إطلاق Search.ChatGPT حدثًا هامًا ً محتملًا في مجال البحث عبر الإنترنت.من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Search.ChatGPT أن يوفر للمستخدمين تجربة بحث أكثر فاعلية وذكاءً، مما قد يُشكل تحديًا كبيرًا لـ Google ويُحفز المزيد من الابتكارات في هذا المجال.