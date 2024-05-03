غنيم يجرى أولى الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر

استقبل المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أمين غنيم في أول زيارة ميدانية عقب تولي الأخير منصب نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور مسئولي جهاز العاشر ونواب ومعاونين رئيس جهاز والمهندسين التنفيذين، وذلك لمتابعة مشاريع الطرق بالمنطقة الصناعية.

وتابع المهندس آمين غنيم الوفد والمرافق له استكمال مشاريع أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية ورصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، كما تمت متابعة الأعمال بمنظومة الطرق من استكمال أعمال الأسفلت ورصف "رفع كفاءة وجودة الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع.

وشدد نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير المدن، على أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت وأعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة.

مشاريع الإسكان بالعاشر من رمضان

وتابع وفد المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وتنمية المدن متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية بمشروع سكن لكل المصريين (النموذج العمارة الاخضر) المرحلة الخامسة بحي الزقازيق الجديدة ومنطقة الخدمات الاقليمية.

وقال المهندس علاء منيع رئيس الجهاز، إنه جارٍ تنفيذ 44 عمارة سكينة نموذج 90 مترًا، بإجمالي 900 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ 26 عمارة سكينة نموذج 3 وحدات بالدور بواقع تنفيذ 468 وحدة سكينة كما جار تنفيذ 18 عمارة سكينة نموذج 4 وحدات بالدور بواقع تنفيذ 432 وحدة سكينة.

وفيما يخص تنفيذ مشروع العمارة الخضراء بالمنطقة الخدمات الإقليمية

استعرض رئيس جهاز العاشر الموافق التنفيذ لمشروع حيث جار تنفيذ عدد 72 وحدة سكنية نموذج 75 مترا مربعا بمنطقة الخدمات الإقيلمية بمشروع العمارة الخضراء، كما جار تنفيذ

46 عمارة سكينة نموذج 90 مترا مربعا بإجمالي 942 وحدة سكنية، كما جار تنفيذ 27 عمارة نموذج 3 وحدات بالدور بواقع 486 وحدة ويجري تنفيذ 19 عمارة نموذج 4 وحدات بالدور بعدد 456.

واستكمل أنه جارٍ تنفيذ 76 وحدة سكنية نموذج (75 مترا مربعا) بمنطقة الخدمات الإقليمية.

كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.