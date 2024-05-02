مدربات الملتقى: نعزز الهوية المصرية وروح الانتماء عبر الورش الفنية

بدأت اليوم فعاليات الورش الفنية للملتقى السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر، بقصر ثقافة فارسكور بدمياط، بحضور أحمد يسري، المشرف التنففيذي للملتقي، الفنان طاهر أبو حطب مدير قصر ثقافة فارسكور.

ورشة كتابة القصة القصيرة

قالت الشاعرة والقاصة عزة رياض، مشرف ورشة القصة القصيرة بالملتقى لـ"الدستور" يعتبر ملتقى اهل شباب مصر للمناطق الحدودية من اهم وابرز الفاعليات في الوقت الراهن، ذلك لما يضم من اهداف ايجابيه وبناءه للوطن وشبابه والمحافظة على انتماءاته القومية حيث يحرص على اكساب الشباب مهارات متعددة عبر اكتشاف انفسهم من خلال الورش التي تقام في خلال مده الملتقى وعرض منتجات الشباب التي انجازوها.

وتابعت رياض من خلال هذه ورشة القصة القصيرة أحاول قدر الإمكان تمرير العديد من المعلومات المتعلقة بتراثنا النوعي، عبر تبادل الحكايات الشعبية، والحديث عن كل مايخص طقوسنا وعاداتنا التقليدية بدء من الأزياء وصولا إلى رغيف الخبز أشكاله وأنواعه المختلفة حتى يتعرف الشباب على تراثهم ببساطة ويسر.

وأكدت رياض أن ورشة القصة تحرص على تشجيع المبدعين من الشباب في اخراج افكارهم وابداعتهم النابعه من البيئه التي نشاوا بها في هيئه عمل ادبي ـ باسلوبهم وشخصيتهم الخاصة مع بعض التوجيهات العامة التى يتسم بها العمل الأدبى، كذلك تحرص على مد جسر التواصل فيما بعد الملتقى لمتابعة التوجيه والتشجيع للشباب حتى نضمن استمرارية البناءالايجابى للمواطن والشاب والجيل القادم، وتخطى الصعوبات التي يمكن ان يواجهوها ،فى المستقبل، من اجل تشيد جمهوريه جديده بسواعد جيل يعرف معنى الوطن وقيمته وبذل مايمكن من جهد لبنائه، ورفع اسمه عاليا.

ورشة الحكي الشعبي والالعاب الشعبية

قالت الباحثة والفنانة التشكيلية سمر عناني، لـ"الدستور"، إن ورشة الحكي الشعبي والالعاب الشعبية هي ورشة تفاعلية لعرض الحكايات الشعبية التي تمتاز بها كل مطقة وابراز خصوصيتها الثقافية واظهار الارث الشعبي والثقافي، لكل منطقة من خلال التعرف على ماهية العادات، والمعتقدات والتقاليد المصرية وكيفية الحفاظ على موروثنا الثقافي.

وتابعت عناني ان ورشة الحكي الشعبي دورها الرئيس هو الذهاب بالشباب الى ابعد نقطة من تاريخنا الشعبي وسرد الحكايات المتعلقة بكل منطقة وذلك للتأكيد على الهوية المصرية وتأكيد روح الانتماء.

ورشة فن الأركت

قالت الباحثة إيمان محمد السعدني مدرب فن الأركت إن فن الأركت هو فن تفريغ الأخشاب، والتركيب بطيرقة النقر والسان، يعتمد على قوة الأعصاب.

واشارت السعدني الى ان يستطيع الفنان ان يشكل اي قطعة فنية باختيار الزخارف المناسبة للشكل ويتميز فن الأركت بدقة الزخارف في التصميم، وهو اقل التكاليف في اعمال الهاند ميد، وهذا ما نقوم به في تعليمنا لشباب الملتقي هذا الفن عبر التعامل بشكل مباشر مع المادة الخام.

يستضيف الملتقي 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة (حي الأسمرات)، ويستضيف الملتقى شباب من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.

تتضمن الفعاليات مجموعة الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها المشغولات الجلدية، الديكوباج، التصوير الفوتوغرافي، الحلي، الأركت، المسرح، كتابة القصة، النحاس، الخيامية، الريزن.

كما تشهد فعاليات الملتقى عددا من المحاضرات، واللقاءات التوعوية حول النموذج والقدوة في الحياة، مجابهة الإدمان، تعديل الأفكار المتطرفة، فرص العمل التي تمنحها الدولة للشباب، دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

إضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم دمياط أهمها زيارة قلعة عرابي بعزبة البرج، ورش تصنيع السفن، مسجد عمرو بن العاص، الكنيسة الأرثوذكسية، مسجد محمد المعيني الفارسكوري، منطقة لسان رأس البر، مدينة دمياط للأثاث والمركز التكنولوجي للأثاث، وغيرها من المزارات والأماكن بمحافظة دمياط، لتعريف المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

وينظم الملتقى الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.