الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لليوم الثاني.. فعاليات اختبارات المحفظين المعتمدين بأوقاف بني سويف

الإختبارات
الإختبارات

عقدت مديرية أوقاف بني سويف، الخميس، ولليوم الثاني على التوالي الإختبارات التحريرية للمتقدمين لاستخراج كارنيه محفظ معتمد بوزارة الأوقاف المصرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتعليمات الدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية.

وشهدت الإختبارات إقبالا كبيرا ممن يريدون الحصول على كارنيه محفظ معتمد بوزارة الأوقاف، حيث أشاد الحضور بالدور العظيم الذين تقوم به وزارة الأوقاف  من خلال  تنوع أنشطتها وبرامجها وتكثيف عملها الدعوي والتثقيفي والتربوي وغير ذلك.

وأشار سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، إلى أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة علمية وثقافية وقرءانية ودعوية، مؤكدًا كون ما تقوم به وزارة الأوقاف اليوم أصبح ملموسا ومحسوسا ومشاهدا أمام أعين الجميع بإعادة الخطاب الدعوي إلى طريقة الصحيح كخطاب وسطى معتدل جعل الجميع يلتف حوله، سائلا المولى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

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