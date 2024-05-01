ختام منافسات دوري "حياة كريمة" بفوز مركز شباب بني عدي ببنى سويف

اختتمت منافسات دوري "حياة كريمة"، والذي نفذته إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، في خماسي كرة القدم للمرحلة السنية مواليد (1998 حتى 2008) خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 أبريل 2024 بإدارتي شباب (ناصر وببا) بقرى المرحلة الأولى من حياة كريمة، والذي يتم تنظيمه تحت إشراف ومتابعة الدكتورعمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

وأوضح هشام الجبالي مدير عام المديرية، أن الدوري "مونديال حياة كريمة" شهد مشاركة 32 فرقة، والتي تم تقسيمها إلى 8 مجموعات (4 مجموعات بكل مركز من مركزي ببا وناصر) وأقيمت البطولة بنظام صعود وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 ثم دور الثمانى الذى تم لعبه بنادى الشباب، وأسفر عن صعود ( 4 فرق من إدارة ناصر + 4 فرق من ببا ) ، وقد أجريت قرعة دور الثمانية بين الفرق الثمانية المتأهلة، ثم لعب الدور قبل النهائى والثالث والرابع والمباراة النهائية.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز مركز شباب بني عدي باللقب والمركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيهًا وضمن التأهل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، فيما حل مركز شباب دنديل وصيفًا للبطولة وحصل على 7 آلاف جينها جائرة المركز الثاني، فيما حصل مركز شباب سدس على جائزة 5 آلاف جنيه جائزة المركز الثالث، ثم مركز شباب منشأة هديب على المركز الرابع ومكافأة 3000 جنيه.

وفى الختام تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين وشهادات التقدير بحضور الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، الدكتور أحمد عبد العال مندوب الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وعبدالله سيف مدير ادارة الرياضة والاخصائيين القائمين على التنفيذ من الادارة، ورائد رمضان مدير إدارة شباب ببا، وعاطف عبدالله مدير إدارة شباب ناصر، وهانى ناجى مدير إدارة شباب وسط.