الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين: الولايات المتحدة تسىء استخدام حق الفيتو بشأن القضية الفلسطينية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج، إن الولايات المتحدة تسيء استخدام حق النقض "الفيتو" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "فو" أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول استخدام الولايات المتحدة لحق النقض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأعرب مندوب الصين عن خيبة أمل بلاده إزاء القرار الأمريكي في 18 أبريل الماضي باستخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار يوصي بضرورة إجراء الجمعية العامة تصويتًا للسماح بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

 إقامة دولة فلسطين المستقلة كانت حلمًا طال انتظاره لأجيال من الفلسطينيين

وأشار "فو" إلى أن إقامة دولة فلسطين المستقلة كانت حلمًا طال انتظاره لأجيال من الفلسطينيين، وأن العضوية الرسمية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في هذه العملية التاريخية.. قائلًا: "إن الولايات المتحدة حطمت بلا رحمة حلمًا دام عقودًا من الزمن للشعب الفلسطيني بحق النقض الخاص بها".

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وأعاد مندوب الصين إلى الأذهان أن فلسطين تقدمت رسميًا بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وتم تعليق اتخاذ أي إجراء من مجلس الأمن في ذلك الوقت بسبب معارضة من جانب دول فردية.

الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 5 مرات منذ اندلاع الصراع الحالي في غزة

وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) عشرات المرات، ومنذ اندلاع الجولة الحالية من الصراع في غزة، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو خمس مرات، 4 منها أعاقت دعوات وقف إطلاق النار في غزة، والخامسة منعت حصريًا عضوية فلسطين الرسمية في الأمم المتحدة.. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أساءت استخدام حق النقض مرارًا بناء على مصالحها الخاصة وحساباتها الجيوسياسية.

 

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وأعرب مندوب الصين عن أمله في أن تنضم الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي في لعب دور بناء في إنهاء القتال في غزة وتخفيف الكارثة الإنسانية.
وفي إشارة إلى استمرار القتال في غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، دعا "فو" إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، والتخلي عن خطة الهجوم على رفح، وفتح جميع المعابر البرية على الفور، وضمان الوصول السريع والآمن وعلى نطاق واسع للإمدادات الإنسانية وتسهيل نقل وتوزيع الإمدادات من جانب الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وأكد "فو" مجددًا أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الأساسي للخروج من مشكلة الشرق الأوسط.. قائلًا: "إن الصين تدعو إلى بذل جهود دبلوماسية دولية أكبر لتنشيط الآفاق السياسية لحل الدولتين"..مضيفًا: أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين، والتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، والسلام الدائم في الشرق الأوسط.

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