السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة

حماس وفتح
حماس وفتح

أعلنت حركتا حماس وفتح، أمس الجمعة، أن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، في مسعى صيني لافت للانتباه في غمرة الحرب في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول في فتح، أن وفدا بقيادة المسؤول الكبير في الحركة عزام الأحمد غادر إلى الصين، فيما قال مسؤول في حماس إن فريق المحادثات الذي يقوده موسى أبو مرزوق سيتوجه جوا إلى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي اعتيادي الجمعة: "ندعم تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية، وندعم جميع الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة وتعزيز التضامن من خلال الحوار والتشاور"، دون أن يؤكد استضافة الاجتماع.

واجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر الشهر الماضي، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ووفق دبلوماسي مقيم في بكين تم إطلاعه على الأمر فإن المحادثات تستهدف دعم جهود المصالحة بين الحركتين.

وأظهرت الصين في الآونة الأخيرة تأثيرا دبلوماسيا متزايدا في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين في بكين الجمعة كيفية اضطلاع الصين بدور بناء في الأزمات الدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وكثف مسؤولون صينيون جهودهم في الدفاع عن الفلسطينيين في منتديات دولية في الأشهر القليلة الماضية، ودعوا إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني واسع النطاق ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مشروع داره 2024.. طرح شقق كاملة التشطيب بالتقسيط فى 8 محافظات

عاجل.. هجوم صاروخى يلحق أضرارا بسفينة جنوب غربى المخا باليمن

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"