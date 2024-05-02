الخميس 02 مايو 2024
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الدين لله

مفتى الجمهورية ينعى طحنون بن محمد آل نهيان: صاحب سيرة عطرة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

نعى  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فقيد دولة الإمارات الشقيقة وممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

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خدمة الوطن بإخلاص

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وآل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، في فقيدهم الذي خدم الوطن بإخلاص، راجيًا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإذ ينعى المفتي الفقيد الجليل، ليتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا أن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان كان صاحب سيرة عطرة وله دور بارز في خدمة المجتمع، وقد ترك إرثًا طيبًا لمجتمعه، داعيًا الله أن يجعله في ميزان حسناته.

كان الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين من القلة القليلة التي كان لها شرف مرافقة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد مؤسس دولة الإمارات، وكان عليمًا وضليعًا بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلًا للحاكم في منطقة العين.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم مفتى الجمهورية الإمارات العربية المتحدة

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