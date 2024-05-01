الأربعاء 01 مايو 2024
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الدين لله

الإمام الأكبر للفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن: أنتم مصدر فخرنا واعتزازنا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

هنأ فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الأزهر في حفظ القرآن الكريم، على نبوغهم واستحقاقهم ‏لهذا التشريف والتكريم بحفظ كتاب الله ‏وآياته وإتقانهم في تلاوة وتجويد القرآن والإبحار في كنوزه ونفائسه.

‏كما أعرب عن تهنئته وتقديره ‏لأولياء أمورهم وشيوخهم ومعلميهم على ما بذلوه من جهد وفير حتى يصل أبناؤهم ‏لهذا المستوى من ‏الإتقان والنبوغ في حفظ وتلاوة كتاب الله.

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وكتب فضيلته على صفحته الرسمية بموقعي «فيسبوك» و«إكس»: «أهنئُ أبنائي وبناتي حفظة كتاب الله -عز وجل- الفائزين بمسابقة الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم، على نبوغهم واستحقاقهم لهذا التشريف والتكريم بحفظ كتاب الله والإبحار في كنوزه ونفائسه، ‏فهنيئًا لكم بهذا الفوز، وهنيئًا لأسركم وشيوخكم ومعلميكم، ولأزهرنا ولمصرنا العزيزة بهذه النَّماذج المُتميزة، أنتم مصدر فخرنا واعتزازنا».

وقدَّم فضيلته الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشئون القرآن الكريم فيه، على ما بذلوه من جهد ‏حثيث متواصل لتنفيذ مراحل المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة، داعيًا فضيلته إلى ‏مواصلة هذا الجهد وتطوير العمل كل عام لاكتشاف النابغين من الطلاب وتكريمهم ودعمهم على التميز ‏والاجتهاد، وحتى يكونوا قدوة لزملائهم وأقرانهم في كل مكان، وإظهار الصورة البهية الجميلة لطلاب الأزهر ‏وحفظة كتاب الله عز وجل.‏

وسبق أن أعلن الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، عن أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024م، وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة قرابة 150 ألف متسابق، حيث ‏شارك من المكاتب الأهلية 82 ألف متسابق، ومن المرحلة الابتدائية 34 ألف متسابق، ومن المرحلة ‏الإعدادية 22 ألف متسابق، ومن المرحلة الثانوية 9 آلاف متسابق، ومن الرواق الأزهري قرابة 3 آلاف ‏متسابق.‏

وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، هي:‏ ‏المستوى الأول: حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 250 ألف جنيه ‏والمركز العاشر 90 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز ‏من المراكز العشرة الأولى.

والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول ‏‏150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب ‏فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. ‏

والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ‏ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

أما المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظ القران الكريم تجويد القرأن تلاوة وتجويد القرآن

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