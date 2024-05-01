الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"البحوث الإسلامية": 17 قافلة إلى المحافظات للتوعية بالقضايا المجتمعية والفكرية خلال مايو

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 17 قافلة توعية خلال شهر مايو، إلى محافظات: الوادي الجديد، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمنيا، ومطروح، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، والواحات البحرية؛ لتنفيذ برنامج توعوي يتواجد فيه الوعاظ والواعظات في جميع المناطق بها ويلتقون فئات جماهيرية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية المباشرة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.

مجمع البحوث الإسلامية 

وقال الأمين لعام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إنه من المقرر أن تركز القوافل في برنامجها الدعوي والتوعوي على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال توجيهات الإسلام، كما تستهدف التأكيد على أهمية بناء الشباب، من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مما يمكنهم من بناء الدولة المصرية والوقوف في وجه أعدائها في الداخل والخارج، عن طريق إعداد الوعاظ والواعظات في جميع المناطق بها.

إطلاق قوافل توعوية 

من جانبه، قال محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن القوافل تعمل وفق برنامج توعوي؛ يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري، كما أن البرنامج يحتوي على محاور مهمة تتعلق بمبادرات تسعى لبناء الإنسان؛ من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مختلف أماكن تواجد الجمهور؛ حيث تستهدف هذه اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد عديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، تنفيذًَا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية المباشرة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.

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