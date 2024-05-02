البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد من دير مارمينا (بث مباشر)

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات طقس لقان قداس خميس العهد، بدير الشهيد مارمينا للرهبان الأقباط الأرثوذكس بصحراء مريوط بغرب محافظة الإسكندرية، ويقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لقداس خميس العهد من دير مارمينا بمريوط.

ويشارك البابا تواضروس، في قداس خميس العهد عدد من الأساقفة، منهم الأنبا كيرلس أفامينا أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد، صلوات الجمعة الحزينة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما سيترأس البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

خميس العهد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس المقبل بـ"خميس العهد" وهو اليوم الذي يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة الحزينة.

وخميس العهد وهو الخميس الأخير في أسبوع الآلام ويسبق عيد القيامة المجيد، ويعرف أيضًا بالخميس المقدس أو خميس الأسرار، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكرى اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

ويقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداء بالسيد المسيح.

صلاة اللقان

و"اللقان" هو اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق عليه الصلوات التي يقدس فيها اللقان.

وصلاة "اللقان" تقام خلال قداس "خميس العهد" تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

وعقب انتهاء صلاة لقان خميس العهد يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا، أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلولة بماء اللقان في جباههن وأيديهن فقط.

واعتادت الكنيسة الأرثوذكسية أن تري بابواتها- مثل "شنودة، وتواضروس"، يرشمون أرجل الشعب من الرجال في يوم خميس العهد.