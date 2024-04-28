أسبوع الآلام.. قداسات ومواعظ وتعاليم روحية عميقة

يبدأ الأقباط اليوم الاحتفال بأسبوع الألام أعتبارًا من احد الشعانين والذي يعد أسبوع الألام هو نهاية الصوم الكبير، والأسبوع الأقدس لدي الأقباط والذي يسبق عيد القيامة المجيد يوم5 مايو 2024.

وتستعد الكنائس لاستقبال تلك الأيام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائس، وذلك عبر تنظيم الكنائس والتنسيق مع الكشافة الكنسية التي تنظم البصخات وقداسات أحد الشعانين وصلوات البصخة خلال أسبوع الألام وخميس العهد والجمعة العظيمة وقداس العيد مساء السبت 4 مايو، بالإضافة إلى أنه مقرر أن تشهد محيط الكنائس من الخارج تشديدات أمنية من قبل قوات الأمن خلال تلك الفترة.

كما تصدر عددًا من الكنائس تعليماتًا بعدم دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف في محيط الكنائس خلال فترة الاحتفالات بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة وإقامة مصدات حديدية خارج أسوارها.

وقالت مصادر كنسية إنه من ضمن الإجراءات الأمنية التي تطبق خلال أسبوع الالام تفتيش الزوار والكشف عن هويتهم من خلال بطاقة الرقم القومي كما يشهد محيط الكنائس خلال عيد القيامة المجيد الحواجز الحديدية التي تفصل بينها وبين الشارع الرئيسي بالإضافة إلى تواجد الشرطة النسائية.

أسبوع الآلام

ويبدأ أسبوع الآلام أحد الشعانين في 28 أبريل، ويليه أيام البصخة المقدسة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة او الحزينة ثم سبت النور وقداس العيد مساءً.

وعقب انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين يحرص الأقباط دائمًا على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصًا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام البصخة المقدّس التي تبدأ، مساء أحد الشعانين الذي يبدأ 28 أبريل، وتستمر حتى الخميس العهد.

ومن جهته قال مرقس ميلاد الباحث القبطي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه مع أقتراب نهاية الصوم الأربعينى المقدس الصوم الكبير يبدأ أقدس أيام السنة وهو أسبوع البصخة المقدسة والذى يسمى شعبيًا أسبوع الالام والذى يبدأ من مساء يوم أحد الشعانين وينتهى بعيد القيامة المجيد.



وتابع: وكلمة بصخة هى كلمة أرامية الاصل وقد انتقلت الى اللغة العربية بنفس النطق وهى تعنى عبور وقد أستخدمت تلك الكلمة فى العصور الاولى للمسيحية للتعبير عن موت الرب وقيامته معًا.

أما عن احد الشعانين فهو من الاعياد السيدية الكبرى التى تحتفل بها كنيستنا القبطية الارثوذكسية وذلك لاهمية العيد فهو مقدمة لخلاصنا حيث يبدء السيد رحلة الامه الخلاصية من اجلنا.



ولفت: وعلى ذلك فقد ذكر لنا ابن سباع ان المؤمنين من ليلة الاحد اى يوم السبت ليلا يبدؤون فى قطع سعف النخيل واغصان الزيتون ويصنعون منها صليبا وبها شموع ويذهبون بها الى قلاية ( سكن ) الاب البطريرك وفى ايادى الكهنة المجامر والشمامسة حاملين الشموع ويبدؤون بزفة دخول البطريرك الى الكنيسة وكان يعرف هذا العيد فى كتب المؤرخون باسم أحد الزيتونة أو عيد الزيتونة ومن الروايات التاريخية التى ذكرها المقريزى وغيره من المؤرخون ان لكل اقليم فى مصر طريقة فى الاحتفال فكان اقباط اخميم فى يوم عيد السعف يخرج القسي والشمامسة بالمجامر والمباخر والصلبان والاناجيل والشموع ويقفون على باب القاضى فيبخروا ويقرؤا فصلا من الانجيل ويمدحونه ثم يكرروا ذلك المشهد على ابواب اعيان المسلمين أما أهل الاسكندرية يخرجون ليلا وفى ايديهم اغصان الزيتون ويشقوا بها الطرقات والسوق من بيعة ( كنيسة ) ابى سرجة الى بيعة بنسوتير وهم مواصلون القراءة والدعاء.



ولفت: أنه وفى وقتنا الحالى أصبحت تلك الدورة والصلاة تقام داخل الكنيسة ويقرأ فيها عدد 12 فصلا من الانجيل امام 12 ايقونة فى الكنيسة وتقام تلك الدورة مرتين الاولى فى عيد احد الشعانين والثانية فى عيد الصليب.