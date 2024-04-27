الأنبا عمانوئيل يترأس قداس جمعة ختام الصوم بفرشوط

ترأس أمس، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلوات سر مسحة المرضى، وقداس جمعة ختام الصوم، وذلك برعية العائلة المقدسة في فرشوط بقنا.

شارك في الاحتفال الروحي الأب ماركو ميخائيل، راعي الكنيسة، حيث ألقى راعي الإيبارشية العظة حول تعدد الزيوت المقدسة، التي تستخدمها الكنيسة في مسيرة خلاص كلٍ منا، مشيرًا إلى ختام زمن الصوم الأربعيني، والدخول في أسبوع الآلام المقدس "عظمة حب الله للإنسان"، داعيًا الحضور إلى المشاركة في آلام المسيح، شاخصين أنظارنا نحو قيامته المجيدة.

وعقب القداس الإلهي، أقيم لقاء المحبة الأخوية بين الأب المطران، وأبناء الكنيسة، ثم زار نيافته بعض المرضى من أبناء الكنيسة.

كما ترأس أمس، الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم، وذلك بكنيسة القديس يوسف، بالفكرية.

شارك في الصلوات الأب ميخائيل إبراهيم، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل أبناء الرعية، وشفاء المرضى.

وفي كلمة العظة، أشار صاحب النيافة في كلمة العظة إلى قداسة سر مسحة المرضى، مؤكدًا أهمية الاستعداد للأسبوع المقدس.

صلوات القنديل العام

ومن جهته احتفلت أمس، كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة، بصلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم، حيث ترأس الصلوات الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "شفاء النفس والجسد".

وتحتفل الكنيسة يوم 5 مايو 2024 في موعد عيد القيامة 2024 ويترأس قداسة العيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة، وذلك مساء السبت 4 مايو 2024.

أساقفة يشاركون قداس العيد

ويشارك البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم: الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية، والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومطران المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.