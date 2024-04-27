السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أديرة تغلق أبوابها خلال أسبوع الآلام 2024

كنيسة
كنيسة

أعلن الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عن عدم استقباله للزوار والرحلات والأفراد خلال أسبوع الألام، وذلك من الأثنين 29 ابريل 2024 وحتي سبت النور الذي يحل في 4 مايو 2024.

وأضاف الدير في بيان له: أنه يعاود فتح ابوابه صباح عيد القيامة المجيد الذي يحل في 5 مايو 2024

ومن جهته أعلنت عدد من الأديرة القبطية، إغلاق أبوابها حتى عيد القيامة المجيد.

إذ أعلن دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، عن عدم استقبال الزائرين سواء أفراد أو رحلات أو طالبي الخلوة الروحية، وذلك ابتداء من اثنين البصخة 29 أبريل وحتي سبت الفرح 4 مايو 2024.

وقال الانبا مقار أسقف الشرقية والعاشر والمشرف على الدير، إن الدير يعاود فتح أبوابه للزائرين اعتبارًا من صباح عيد القيامة  ونرجو عدم توقع أي استثناء في هذا الأمر.

مناسبات الأسبوع الأقدس لدى الأقباط

وتشهد الفترة المقبلة عددًا من المناسبات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي يحرص الأقباط على المشاركة فيها بأعداد كبيرة، ولا سيما أنها تعرف بأنها الأسبوع الأقدس لدى الأقباط.

ويستعد الأقباط لبدء أسبوع الآلام في 28 أبريل 2024 والذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساءً وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

أيام أسبوع الآلام

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، ويليه أيام البصخة المقدسة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة التي شهدت، حسب الاعتقاد المسيحي، محاكمة وصلب المسيح، ثم سبت النور.

وعقب انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين يحرص الأقباط دائمًا على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصًا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام البصخة المقدّس التي تبدأ، مساء أحد الشعانين الذي يبدأ 28 أبريل، وتستمر حتى الخميس العهد.

صلوات البصخة

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساءً، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحًا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

الانبا اغابيوس سقف ورئيس دير الأنبا بيشوي دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون دير الأنبا بيشوي صباح عيد القيامة عيد القيامة دير السيدة العذراء والقديس يوحنا

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