أسبوع الآلام.. هذا ما تعنيه كلمة بصخة

يبدأ الأقباط، اليوم، الاحتفال بأسبوع الآلام اعتبارًا من أحد الشعانين، والذي يعد نهاية الصوم الكبير والأسبوع الأقدس لدى الأقباط والذي يسبق عيد القيامة المجيد يوم 5 مايو 2024.

ماذا تعنى البصخة؟

وقال مرقس ميلاد الباحث الكنسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كلمة بصخة هى كلمة آرامية الأصل وقد انتقلت إلى اللغة العربية بنفس النطق وهى تعنى "عبور"، ولا تعنى وتعبر عن الآلام بأى حال من الأحوال.



وتابع وقد استخدمت الكنيسة فى العصور الأولى كلمة بصخة للتعبير عن موت الرب وقيامته معًا.



وأوضح بينما استخدمها القديس إيريناؤس والعلامة ترتليان للتعبير عن الجمعة العظيمة، أما البابا أثناسيوس الرسولى فيتكلم عن أسبوع الفصح وهو يعنى الـ٦ أيام السابقة لعيد القيامة وبعد زمن البابا أثناسيوس نجد استخدام تعبير أسبوع البصخة للتعبير عن هذا الأسبوع.



ولفت: واستمر استخدام هذا التعبير وهو أسبوع البصخة بدلًا من أسبوع الفصح واختفى هذا التعبير الأخير بمرور الزمن، أما تعبير "أسبوع الآلام"، فهو غير دقيق على الإطلاق لأنه يتحدث عن آلام المسيح دون ذكر أنها آلام محيية وخلاصية، فهو يركز على جانب الألم دون ذكر الخلاص.



مضيفًا أما أول ذكر لتعبير أسبوع الآلام فى مجمع ترولو سنة ٦٩٢م وهو مجمع خاص بالكنيسة البيزنطية وقد ذكره بتعبير "أسبوع الآلام الخلاصية"، ولم يستخدم تعبير أسبوع الآلام فى كنيسة الإسكندرية على الإطلاق، بل فى العصور الوسطى استخدموا تعبير "جمعة البصخة"، طبعًا المقصود بها أسبوع البصخة وفى مخطوط ترتيب البيعة المقدسة حتى أوائل القرن العشرين يستخدم دائمًا تعبير "ترتيب جمعة الآلام المحيية".