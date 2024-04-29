الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بكينج مريوط

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس المقبل طقس صلوات خميس العهد من دير مار مينا العجائبي بصحراء مريوط، ويشارك البابا في إتمام طقس خميس العهد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

كما يترأس البابا طقس اللقان الذي يشهد عملية غسيل أرجل الشعب اقتداءً بالسيد المسيح.

خميس العهد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس المقبل  بـ"خميس العهد" وهو اليوم الذي يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة الحزينة.

وخميس العهد وهو الخميس الأخير في أسبوع الآلام ويسبق عيد القيامة المجيد، ويعرف أيضا بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكري اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

ويقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداء بالسيد المسيح.

اللقان

و«اللقان» هو اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق عليه الصلوات التي يقدس فيها اللقان.

وصلاة «اللقان» تقام خلال قداس «خميس العهد» تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

وعقب انتهاء صلاة لقان خميس العهد يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلولة بماء اللقان في جباههن وأيديهن فقط.

واعتادت الكنيسة الأرثوذكسية أن تُرِي باباواتها- مثل "شنودة، وتواضروس"، يرشمون أرجل الشعب من الرجال في يوم خميس العهد.

يذكر أنه مع بدء أسبوع الآلام بدأت إجراءات أمنية مكثفة ومشددة، بجميع الكنائس على مستوى جميع المحافظات المصرية، بتنسيق من الكنائس، وتستمر حتى عيد القيامة، الأحد 28 أبريل، لتأمين الأقباط والحفاظ على سلامتهم خلال فترة الاحتفالات.

ويشهد محيط الكنائس القبطية الأرثوذكسية والأديرة على مدار7 أيام متتالية، إجراءات أمنية مكثفة، تتضمن تمشيط الشوارع الجانبية، والتنبيه بعدم التجمّع أمامها عقب احتفالات الأقباط خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى عدم ترك سيارات بالقرب من الأسوار، وإبلاغ الأمن عن أى أجسام غريبة، وعدم حمل ألعاب نارية أو شماريخ أو محدثات صوت أثناء دخول الكنائس، وتشمل التأمينات المكثفة، نشر قوات حراسة مدعمة بقوات من الأمن المركزى ومدرعات الشرطة، والاستعانة بخبراء المفرقعات، ونشر البوابات الإلكترونية لتأمين الاحتفالات.

قداسة البابا تواضروس الثاني طقس صلوات خميس العهد مارمينا العجائبي بصحراء طقس خميس العهد خميس العهد

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