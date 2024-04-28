الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بموكب السعف والترانيم.. كاتدرائية جميع القديسين تحتفل بأحد الشعانين

موكب السعف والترانيم
موكب السعف والترانيم

شهدت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، اليوم، احتفالات مميزة بأحد الشعانين، المعروف أيضًا باسم أحد السعف، حيث تم تنظيم قداسات خاصة لكل خدمة، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

تنوعت القداسات لتشمل الخدمة الناطقة بالإنجليزية يترأسها القس ألين أدرين، والخدمة العربية يترأسها القس جيف جيكوب، بالإضافة إلى الخدمة السودانية يترأسها القس ياسر كوكو.

انطلقت الاحتفالات بموكب مهيب للدخل، حيث حمل القس وشعب الكنيسة سعف النخيل، تيمنًا بدخول السيد المسيح مدينة أورشليم في مثل هذا اليوم من التاريخ، حيث يرمز حمل سعف النخيل إلى استقبال أهالي أورشليم للمسيح كملك منتصر، مرددين الهتافات "أوصنا يا رب خلصنا".

وأحد السعف ذكرى خالدة لدخول المسيح مدينة أورشليم، حيث استقبله الشعب بحفاوة بالغة، مرددين الهتافات وحاملين سعف النخيل، ومع هذا الحدث الجليل، يبدأ أسبوع الآلام، الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، احتفالًا بقيامة السيد المسيح من بين الأموات.

أحد الشعانين

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بـ«أحد الشعانين»، وهو عيد دخول المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمحاكمته زورًا، وصلبه ثم قيامته من الأموات، وهو اليوم الذى يعد بداية أسبوع الآلام.

ومن جهته قال مرقس ميلاد، الباحث الكنسي، في تصريحات خاصة، إنه مع اقتراب نهاية الصوم الأربعينى المقدس (الصوم الكبير) يبدأ أقدس أيام السنة وهو أسبوع البصخة المقدسة، والذى يسمى شعبيًا أسبوع الآلام، والذي يبدأ من مساء يوم أحد الشعانين وينتهى بعيد القيامة المجيد.

وأوضح أن كلمة "بصخة" كلمة آرامية الأصل وانتقلت إلى اللغة العربية بنفس النطق وهى تعنى "عبور"، وقد استخدمت تلك الكلمة فى العصور الأولى للمسيحية للتعبير عن موت الرب وقيامته معًا.

وتابع: "أحد الشعانين من الأعياد السيدية الكبرى التى تحتفل بها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وذلك لأهمية العيد، فهو مقدمة لخلاصنا حيث يبدأ السيد رحلة الأمة الخلاصية من أجلنا".

D46EFA1C-B1CE-4DFE-BADC-29C312D32AED
D46EFA1C-B1CE-4DFE-BADC-29C312D32AED
43E0BD4E-E2A9-46FC-9A54-62197DC667FE
43E0BD4E-E2A9-46FC-9A54-62197DC667FE
F10E5B0B-5E94-4DE3-B214-519C93EE9970
F10E5B0B-5E94-4DE3-B214-519C93EE9970
B38CD747-CB1E-4B6E-B85D-F0B260B86BA0
B38CD747-CB1E-4B6E-B85D-F0B260B86BA0
كاتدرائية جميع القديسين بأحد الشعانين أحد السعف قداسات خاصة سامي فوزي

مواد متعلقة

البابا تواضروس يصلي "أحد الشعانين" في كنج مريوط.. والجمعة العظيمة والعيد بالكاتدرائية

أسبوع الآلام.. هذا ما تعنيه كلمة بصخة

أبرز عادات الأقباط فى القدس خلال أسبوع الآلام

أسبوع الآلام.. قداسات ومواعظ وتعاليم روحية عميقة

تاريخ صلوات أسبوع الآلام.. من العصور الأولى للمسيحية إلى الآن

قداس أحد الشعانين من كنيسة القيامة (بث مباشر)

أحد الشعانين.. ذكرى دخول المسيح إلى القدس وبداية رحلة آلامه

اليوم.. الكنائس تحتفل بـ«أحد الشعانين»

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة