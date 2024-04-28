الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يصلي "أحد الشعانين" في كنج مريوط.. والجمعة العظيمة والعيد بالكاتدرائية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم قداس أحد الشعانين في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة بكينج مريوط، بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يصلي قداسة البابا صلوات البصخة المقدسة وقداس خميس العهد في عدد من الكنائس والأديرة، بينما يصلي قداسته صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أحد الشعانين

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بـ«أحد الشعانين»، وهو عيد دخول المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمُحاكمته زورًا، وصلبه ثم قيامته من الأموات، وهو اليوم الأحد، الذى يعد بداية أسبوع الآلام.

ومن جهته قال مرقس ميلاد الباحث الكنسي في تصريحات خاصة، إنه مع اقتراب نهاية الصوم الأربعينى المقدس (الصوم الكبير) يبدأ أقدس أيام السنة وهو أسبوع البصخة المقدسة، والذى يسمى شعبيًا أسبوع الآلام، والذي يبدأ من مساء يوم أحد الشعانين وينتهى بعيد القيامة المجيد.

وأوضح أن كلمة "بصخة" هى كلمة آرامية الأصل وانتقلت إلى اللغة العربية بنفس النطق وهى تعنى "عبور"، وقد استخدمت تلك الكلمة فى العصور الأولى للمسيحية للتعبير عن موت الرب وقيامته معًا.

وتابع: "أحد الشعانين من الأعياد السيدية الكبرى التى تحتفل بها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وذلك لأهمية العيد، فهو مقدمة لخلاصنا حيث يبدأ السيد رحلة الأمة الخلاصية من أجلنا".

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البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل قداس أحد الشعانين ف ببيت الكرمة بكينج مريوط

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