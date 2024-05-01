3 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات

استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات بقطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

من جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عن أن القوات الإسرائيلية تستعد لتنفيذ هجوم في الشمال.

وفي سياق متصل، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل حسمت موقفها بخصوص صفقة التبادل، وهي لا تريد إتمام هذه الصفقة، وهذا يتبين من خلال التصريحات المتلاحقة لوزراء في "الكابينت" المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.