الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

سرايا القدس: قصفنا بالهاون مقرًا لجيش الاحتلال بمحيط مستشفى الصداقة التركى

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن أن قواتها قصفت بالهاون مقرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى الصداقة التركي على خط الإمداد لمحور نتساريم.

يأتي ذلك عقب يومين من استهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تجمعًا للجنود على محور نتساريم، أسفر عن مقتل وإصابة 10 جنود من جيش الاحتلال.

"القسام" تعلن قصف مقر لقيادة الاحتلال في نتساريم جنوب قطاع غزة

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مقر لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" عبر منشور لها "قصفنا مقرًا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت "سرايا القدس" أيضًا عن أنها قصفت موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.

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إسرائيل تنقل جنودها لعدد من المستشفيات عقب قصف القسام محور نتساريم

والأحد، قتل جنديان إسرائيليان من الفرقة 99 وإصابة 8 بجراح في عملية عند ممر نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وسبق، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابين وجرحي عبر المروحيات إلى عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

وذكر الإعلام العبري أن حدثًا أمنيًا وقع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، أدى إلى إصابة العديد منهم، لافتة إلى أن التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتى الآن.

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عاجل.. "سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية فى محور التقدم "نتساريم" جنوب غزة

وحطت مروحيات صهيونية في مستشفى سوروكا ببئر السبع تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة، كما حطت مروحية أخرى في مستشفى برزيلاي في عسقلان تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مقر لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في منشور لها، "قصفنا مقرًا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

سرايا القدس جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي محور نتساريم

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