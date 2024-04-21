عاجل.. "سرايا القدس": قصفنا تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محور التقدم "نتساريم" جنوب غزة

قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين في بيان يوم السبت إنها قصفت تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محور التقدم "نتساريم" جنوب غزة.



وأفادت "سرايا القدس" بأن عملية الاستهداف تمت بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.



كما أعلنت "سرايا القدس" أيضا أنها قصفت موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.



ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.



وبينما دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ197، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأكدت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وختمت بيانها مشيرة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي الإجمالية ارتفعت إلى 34049 شهيدا و76901 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".



