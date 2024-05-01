بمشاركة مسلم وأبوكيلة.. "الصحفيين" تنظم اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر العام السادس

عقدت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، بمشاركة الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

شارك في الاجتماع الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية، موضحًا أن الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها.

وأضاف البلشى، أن المحور الثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، لافتًا إلى أن المحور الثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس

وأشار نقيب الصحفيين الى أن النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبًا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الصحفيين بدعم المهنة تشريعيًا.

فيما طالب الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة، عضو مجلس الشيوخ، بتعديل بعض المواد فى قانون نقابة الصحفيين والخاصة ببعض المصطلحات والنظر فى تشكيل المجلس وزيادة أعضائه.

اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس

وشدد إبراهيم أبوكيلة خلال كلمة له بالاجتماع التحضيرى الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، على تقنين أوضاع الصحفيين الإلكترونيين، مضيفًا أنه يجب تشكيل لجنة من الخبراء وشيوخ المهنة بشأن تعديل قانون النقابة.

اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس



فيما قرر مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس



وكانت النقابة قد دعت فى شهر مارس الماضى الزملاء المشاركين لحضور الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذى استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.