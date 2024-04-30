تفاصيل اطلاق مشروع تطوير مركز التدريب بنقابة الصحفيين

اطلقت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء مشروع تطوير مركز التدريب، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية له.

وتفقد المركز بعد تأهيله الافتتاح نقيب الصحفيين خالد البلشى وعدد من أعضاء المجلس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، جمال غيطاس رئيس مركز التدريب، وأيضا الكاتب الصحفي أكرم القصاص.

وجاء اطلاق مشروع تطوير المركز بعد الانتهاء من أعمال تأهيل واختبار وتشغيل البنية التحتية للمركز، والتي تضم استديوهات الإذاعة والتليفزيون وغرف المونتاج، إضافة لتطوير الأنظمة الإدارية ونظام الحجز والاستعلام وإدارة الدورات والموقع الإلكتروني وأنظمة التقييم والامتحانات الإلكترونية، والتي جري التخطيط لها وتنفيذها علي مدار الأشهر التسعة الماضية.



وأعلن محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، أن المركز أصبح جاهزا لتأهيل الصحفيين وتدريبهم على مختلف فنون الصحافة، مؤكدا أن المركز مفتوح لتدريب أعضاء الجمعية العمومية وغير الاعضاء من راغبي التأهيل للعمل في المهنة أو الطلبة.

نقيب الصحفيين

من جهته، أكد خالد البلشي أن المركز مفتوح لتدريب أعضاء الجمعية العمومية أو غيرهم، متقدما بالشكر لكل من ساهم في تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وعلى رأسهم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.، مشيرا إلى أن المركز أصبح مؤهل لتدريب الصحفيين وان يكون مصدر دخل النقابة

وأضاف: اوجه الشكر للاستاذ يحيى قلاش الذي صاحب الفضل في الفكرة وتطويرها وعلى متابعته الدقيقة خلال مجلس ٢٠١٥ ومن بعده ا. جمال غطاس، رئيس المركز.

استثمار مركز التدريب

وأشار إلى ان الفترة المقبلة سوف تشهد استثمار مركز التدريب في تقديم دورات وتأهيل العاملين بالمجال، معلقا: خلال المرحلة المقبلة سنعلن عن عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات صحفية وأكاديمية التي تسعى للمساهمة في عملية تدريب الصحفيين بمركز التدريب، سواء للصحفيين أو طلاب الصحافة والإعلام.



وكانت النقابة قد نفذت خلال الفترة الماضية برنامجا مكثفا لتطوير استديوهات النقابة ومركز التدريب، بما يناسب التطورات التقنية الحديثة في مجال الإنتاج والتدريب الإذاعي والتلفزيوني، حيث تم تطوير استوديو التصوير الفوتوغرافي ليعمل كاستوديو افتراضي V.R studio للإنتاج الذاتي وإلحاقه بغرفة تحكم بنظام "open products"

كما تم تهيئة وتطوير أنظمة العمل باستوديوهات التلفزيون والإذاعة، وإضافة أحدث تقنيات التشغيل لمعدات الاستديوهات لمواكبة التطور في إعداد التقارير الصحفية المرئية والإذاعية والبودكاست.

وعلى الصعيد ذاته، شهد استوديو التليفزيون الاحترافي عملية تطوير ورفع تقنية نظام التشغيل الخاص بوحدات التحكم وإضافة أحدث تقنيات التأثيرات التليفزيونية خلال البث الحي ورقمنة العمل بوحدات التسجيل بالكامل.

كما شهدت وحدات الإخراج والتحرير التليفزيوني عملية تطوير لأنظمة المعالجة وإضافة وحدة مونتاج جديدة لتتمكن استوديوهات النقابة من أداء رسالتها في مجالي الإنتاج والتدريب مواكبة لأحدث التقنيات في الحقل الإذاعي والتلفزيوني.