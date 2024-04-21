الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل نقابة الصحفيين يؤكد على ضرورة تنظيم العمل الصحفى فى تغطية الجنازات

الجنازات
الجنازات

شدد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، على أهمية تحديد ضوابط واضحة للعمل الصحفي، خاصةً أثناء تغطية الجنازات والمناسبات العامة، وجاء هذا التأكيد ردًا على بيان صادر عن نقابة المهن التمثيلية يمنع الصحفيين من تغطية عزاء الفنان القدير صلاح السعدني.

وأوضح الزناتي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الصحفيين الذين لا ينتمون لنقابة الصحفيين أو ليس لديهم انتساب لمؤسسة صحفية معتمدة، يعتبرون متجاوزين للمهنة، وأضاف أن النقابة ترحب بأي شكوى ضد الصحفيين الأعضاء وتتعامل معها بجدية وفق الإطار القانوني المتبع.

وأكد "الزناتي" على ضرورة التعاون بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية لتجنب الإثارة السلبية في الرأي العام والتأثيرات غير المرغوبة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وشدد على أن الصحفيين لم يكونوا حاضرين بشكل جماعي في الجنازة، مما يستوجب عدم تعميم الاتهامات عليهم جميعًا.‎

الفنان الراحل صلاح السعدني صلاح السعدني عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني منع تصوير عزاء تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي المواقع الإلكترونية عزاء السعدني صالة التحرير قناة صدى البلد بيان النقابة منشور الإعلامي محمد الباز عزة مصطفى حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين تغطية الجنازات منع الصحفيين

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