شاهر السعد: وضع العمالة الفلسطينية مأساوى جراء الحرب الإسرائيلية

أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر السعد أن وضع العمالة الفلسطينية مأساوي جدًا كما هو وضع الشعب الفلسطيني برمته، مشيرًا إلى أن الطبقة العاملة تمثل 70% على الأقل من الشعب.

نقابات عمال فلسطين

وقال السعد في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية: "عيد العمال هو يوم نضالي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ومن أجل الاستقلال، ولكن الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة قام بالتحقيق مع أكثر من 8 آلاف عامل فلسطيني، وتم اعتقال 5100 عامل، بالإضافة إلى وجود أكثر من نصف مليون عامل فلسطيني بدون عمل، وذلك طبقًا لتقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

خسائر الطبقة العاملة في فلسطين

وأضاف أن هناك خسائر فادحة للطبقة العاملة في فلسطين تقدر بمليار و700 مليون دولار أمريكي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى القمع وقتل العمال سواء بالرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع أو بالضرب.

لائحة عمال فلسطين

وأشار إلى أن القيادة النقابية لاتحاد عمال فلسطين قررت إلغاء كل مظاهر الاحتفالات في الأول من مايو والدعوة إلى اجتماعات ومظاهرات تندد بما قام به الاحتلال الإسرائيلي من حرب دموية وإبادية ضد شعبنا على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني.

تقديم إسرائيل للمحاكمة

وشدد على ضرورة تقدم منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال بتقرير عما تعرضت له الطبقة العاملة الفلسطينية، مطالبا كل المنظمات الحقوقية في العالم بالتحرك السريع وتقديم إسرائيل للمحاكمة على ما قامت به من جرائم ضد العمال من قتل وخسائر فادحة تسبب فيها هذا الاحتلال وما ارتكبه من قمع وقتل العمال سواء بالرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع أو بالضرب.