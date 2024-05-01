الإسكان فى يوم العامل المصري.. البطل الأول فى معركة البناء والتنمية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان – عضو المكتب الفني للوزير، إن كل مشروعات وزارة الإسكان، كثيفة العمالة، أي أنها تحتاج لعدد كبير جدا من العمال، سواء كانت مشروعات سكنية أو مشروعات مرافق وبنية تحتية.

وأشار "خطاب" لـ"الدستور"، إلى أن معدلات البطالة فى مصر قبل 2014 وصلت لنحو 13.5% وفقا للإحصاءات الرسمية، بينما كانت هناك إحصائيات أخرى غير رسمية تتحدث عن وصولها أكثر من 15%، إلى جانب هذا الرقم عاد إلى مصر قرابة الـ 3 ملايين عامل من دول الخليج ودول الصراعات التي اشتعلت فى 2011 مثل سوريا وليبيا وغيرهم.

وتابع: أن نسبة البطالة وفقا للإحصائيات الرسمية بلغ تقريبا 6.5% حاليا، متسائلا: ماذا حدث من 2014 حتى 2024؟..، الاجابة ببساطة أن الدولة حين قررت تنفيذ المخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، كان من ضمن أهدافها الرئيسية توفير فرص عمل، وهو ما تحقق بالفعل والدليل على ذلك تراجع نسبة البطالة من 15% تقريبا لـ 6.5% حاليا.

وأكد خطاب على إهتمام الدولة المصرية بثروتها البشرية من العمالة لأنهم أبطال معركة البناء والتنمية، التي غيرت وجه مصر تماما خلال العشر سنوات الماضية، وندلل على ذلك بحرص السيد رئيس الجمهورية شخصيا على زيارة وتفقد مواقع العمل ومناقشة العمال فى مواقعهم على أرض الواقع بشكل دوري منذ تولى سيادته مقاليد الحكم، والتقاط الصور التذكارية معهم لتوثيق ما يقومون به وسؤالهم عن احتياجاتهم ومدى رضاهم عن فرص العمل المتوفرة لهم، ورفع روحهم المعنوية.

وتابع خطاب أن نفس النهج الذي عودنا عليه فخامة الرئيس بالاهتمام الجيد بالعمال، نقوم به جميعا بدءا من السيد رئيس الوزراء والسيد الوزير وقيادات الصف الثاني، وهذا ليس جباية عليهم، انما بنازع التقدير الكامل لهم.

وأشار خطاب إلى أنه فى المقابل حقق العامل المصري على أرض الواقع مالم يحققه أي عامل أخر فى أي بلد بالعالم، وندلل على ذلك بانهاء تنفيذ مشروعات ضخمة وفقا للدراسات تحتاج هذه المشروعات على الأقل 10 سنوات تنفيذ بينما نفذها العامل المصري فى أقل من 5 سنوات عمل، ولا ننسى أن العامل المصري الوحيد الذي مارس مهام عمله خلال فترة كورونا عندما توقف العالم أجمع عن العمل.

واختتم "خطاب" بالتأكيد على التقدير الكبير الذى توليه الدولة كاملة للعامل المصري، قائلا ان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص على إصدار بيان رسمي أمس من الوزارة توجه فيه بالتهنئة لجميع العاملين بوزارة الإسكان، وجهاتها المختلفة، وجميع عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، الذى يتم الاحتفال به فى الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أولت اهتمامًا كبيرًا بأبناء مصر العاملين فى مختلف المجالات التنموية، وأتاحت لهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم، ويطلقوا العنان لمواهبهم وقدراتهم، لتحقيق النهضة العمرانية الحديثة.

وقال الوزير عاصم الجزار فى بيانه: أتوجه بالتهنئة والشكر والعرفان لجميع عمال مصر الأوفياء، وخاصة العاملين في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، الذين سجلوا بسواعدهم ملحمة تاريخية رائعة، سيخلدها التاريخ على مر الأزمان، فقد حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة، وقد حققوا فى أعوام قليلة، ما يحتاج إلى عشرات السنين لإنجازه.