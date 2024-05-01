الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مناقشة ملفات مهمة.. بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بدأ، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، والذي من المقرر أن يشهد بحث عدد من الملفات الشائكة.

ويستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأعمال والفعاليات الكثيرة لرئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بدءًا من مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، مرورًا بعقد مباحثات مع نظيره البيلاروسي، ومتابعة واستضافة منتدى الأعمال بين البلدين، وتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم بين البلدين، وصولًا لاستقبال رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

متابعة الرقابة على الأسواق وتخفيض الأسعار

كما سيتناول الاجتماع آخر التطورات بشأن عمليات مراقبة الأسواق ومتابعة تخفيض أسعار السلع، وبحث عدد من الصفقات الكبرى التي تدرسها الحكومة ضمن برنامج الطروحات، وملفي الصناعة والزراعة كمصدرين أساسيين ستعتمد عليهما الحكومة فى تقليل الفجوة الاستيرادية من ناحية، ورفع معدلات التصدير بغرض استدامة توفير العملات الأجنبية وتوطين الصناعات وفقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مجلس الوزراء اليوم

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