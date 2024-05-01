الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق الشيخ زايد لأعمال الصيانة بالشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: (المستقبل الحي ١٢ - الكونتننتال - روضة زايد - دار مصر ١٢ - الإسكان الحدائقي - كمبولكس – زايد ديونز - الحي الثامن - المستثمر الصغير)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غدٍ الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢، وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن قطع المياه نظرًا لقيام جهاز المدينة ببعض أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، مؤكدًا أنه ستتم عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

جهاز مدينة الشيخ زايد يشن عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات

جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد مياه الشرب قطع مياه المياه تطوير

الأكثر قراءة

عاجل|بالكرابيج والمطاوي.. بلطجية نزلة السمان يقتحمون مدرسة في الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس