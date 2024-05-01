غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق الشيخ زايد لأعمال الصيانة بالشبكات

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: (المستقبل الحي ١٢ - الكونتننتال - روضة زايد - دار مصر ١٢ - الإسكان الحدائقي - كمبولكس – زايد ديونز - الحي الثامن - المستثمر الصغير)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غدٍ الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢، وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن قطع المياه نظرًا لقيام جهاز المدينة ببعض أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، مؤكدًا أنه ستتم عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.