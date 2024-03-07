جهاز مدينة الشيخ زايد يشن عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات

نفَّذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات، والنباشين، بأحياء المدينة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الجهاز.

وأوضح جهاز مدينة الشيخ زايد، في بيانٍ له، أنه تم إزالة وإيقاف أعمال زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطعة رقم 74 أ بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مباني في البدروم للقطعة رقم 129 ج بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مباني في البدروم للقطعة رقم 30 ج بيت الوطن، والقطعة رقم 146 ج بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني وبناء سلم بالردود الجانبي، وأعمال بناء للقطعة رقم 85 أ بيت الوطن، لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وبالقطعة رقم 104 أ بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وأعمال بناء أعمدة في السطح بنسبة 70٪ للقطعة رقم 172 الحي 8 مجاورة 1، وأعمدة في السطح بنسبة 50٪ للقطعة رقم 120أ بيت الوطن، وأعمدة في السطح بنسبة 100٪ للقطعة رقم 8 الحي 8 مج 3.

وأكد المهندس أحمد عبدالرازق، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بجميع أحياء المدينة، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاة وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

وقامت إدارتا الإشغالات والأمن بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير بتنفيذ حملة مكبرة شملت سنتر العايق بالحي الـ13، ومول المعز، وكوبري مشاة هايبر 1، وتم مصادرة جميع الإشغالات والمخالفات.

وفي ذات السياق، قامت الإدارات المعنية بالجهاز بشن حملة مكبرة للقضاء على بؤر النباشين بالمدينة، ومصادرة الحاويات الخاصة بهم وكذلك مصادرة التروسيكلات.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدًا أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين أو الإشغالات وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.