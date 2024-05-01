مقتل شاب علي يد صديقه طعنا بسكين بإحدى قرى مركز طنطا

لقى شخص مصرعه على يد جاره بسبب خلافات سابقة بإحدى قرى مركز طنطا.



تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب في بداية العقد الثالث من عمره علي يد صديقه، طعنآ بسكين بعد مشاجرة بينهما.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلي مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعي فارس عماد الجنيدي في بداية العقد الثالث من العمر، بها 3 طعنات نافذة أودت بحياته، والمتهم بقتله يدعي"م. إ" وشهرته "حثدقة" وتم ضبطه بواسطة أهالي القرية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

الاعدام شنقا للمتهة التى قتلت صديقتها بمحافظة الغربية

دخلت المتهمة بقتل صديقتها فرح بقرية سبرباى بمركز طنطا بمحافظة الغربية فى مشادة مع عدد من المصورين لرفضها تصويرها معلنة عن رفضها التصوير تماما وقالت محدش يصورنى محدش لية دعوة بيا انا مستقبلى ضاع خلاص

كانت محكمة جنايات طنطا اسدلت الستار على جريمة بشعة شهدتها محافظة الغربية بعد أن أقدمت شابة على قتل صديقتها بعد أن أحرقت جثتها وقطعتها عدة قطع والقت بها فى أحد المصارف.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى «فرح»، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهما وتولت النيابة التحقيقات في القضية.

