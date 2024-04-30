الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اجتماع تنسيقي بين مسئولى الزراعة والري بالغربية لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز ٢٠٢٤

جريدة الدستور

بدأتا مديريتى الزراعة، والرى بمحافظة الغربية، إجراءات مشددة، استعدادا لبدء موسم زراعة الأرز لموسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م.

 استضافت مديرية الزراعة، اجتماعا تنسيقيا مع الري، لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز لهذا العام، ومنع المخالفين تحت رعاية الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للرى، المهندس محمد العويسى مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والمهندس أحمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، المهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا، استعدادًا لاستقبال موسم زراعة الأرز، والذي يتضمن الالتزام بمساحات محددة طبقًا لقرار وزير الرى، ومنع الزراعات المخالفة مع عمل حصر لأى مساحات مخالفة وإرسالها إلى الإدارة العامة للرى وعمل محاضر لمن يخالف هذا القرار.


ضرورة التنبيه على المزارعين بالالتزام بالمساحة المصرح بها

وشدد وكيل زراعة الغربية، على ضرورة التنبيه على المزارعين بالالتزام بالمساحة المصرح بها، وأن من يخالف القرار يتم تحرير محاضر لهم، بجانب التأكيد على عمل حملات لتجفيف وازاله المشاتل المخالفة قبل الزراعة تنفيذا لقرار معالى السيد محافظ الغربية بهذا الشأن.
 

جاء الاجتماع فى إطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى  رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى بوزارة الزراعة.
 

مديريات الزراعة والري والإصلاح زراعة محصول الأرز التنبيه على المزارعين وازاله المشاتل

مواد متعلقة

وكيل زراعة الغربية يشهد يوم حصاد لبنجر السكر

الأكثر قراءة

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة