اجتماع تنسيقي بين مسئولى الزراعة والري بالغربية لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز ٢٠٢٤

بدأتا مديريتى الزراعة، والرى بمحافظة الغربية، إجراءات مشددة، استعدادا لبدء موسم زراعة الأرز لموسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م.

استضافت مديرية الزراعة، اجتماعا تنسيقيا مع الري، لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز لهذا العام، ومنع المخالفين تحت رعاية الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للرى، المهندس محمد العويسى مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والمهندس أحمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، المهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا، استعدادًا لاستقبال موسم زراعة الأرز، والذي يتضمن الالتزام بمساحات محددة طبقًا لقرار وزير الرى، ومنع الزراعات المخالفة مع عمل حصر لأى مساحات مخالفة وإرسالها إلى الإدارة العامة للرى وعمل محاضر لمن يخالف هذا القرار.



ضرورة التنبيه على المزارعين بالالتزام بالمساحة المصرح بها

وشدد وكيل زراعة الغربية، على ضرورة التنبيه على المزارعين بالالتزام بالمساحة المصرح بها، وأن من يخالف القرار يتم تحرير محاضر لهم، بجانب التأكيد على عمل حملات لتجفيف وازاله المشاتل المخالفة قبل الزراعة تنفيذا لقرار معالى السيد محافظ الغربية بهذا الشأن.



جاء الاجتماع فى إطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى بوزارة الزراعة.

