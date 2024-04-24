وكيل زراعة الغربية يشهد يوم حصاد لبنجر السكر

نفذت مديرية الزراعة بالغربية يوم حصاد لحقل محصول بنجر السكر بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار "أبو شادي" إلى أن محافظة الغربية تعد ضمن المحافظات الرائدة في زراعة محصول بنجر السكر، الذي يعد من الزراعات التعاقدية التي أصبحت تدر هامش ربح للفلاح، وذلك من خلال إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق، وللأهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر.

وأضاف، أن مديرية الزراعة بالغربية متمثلة فى الإدارة العامة للإرشاد الزراعي تسعى لزيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واتباع أساليب الزراعة الحديثة، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الإستراتيجي، الذي يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض، التي تساهم في الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم عوائد اقتصادية إيجابية لها مردود قوي على الاقتصاد، ويدخل البنجر في صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية وغيرها.



وأشاد بموسم حصاد محصول البنجر هذا العام، مؤكدًا أنه يبشر بإنتاجية عالية للفدان، موضحًا أن هذا الأمر نتيجة الاهتمام الكبيرالذي توليه القيادة السياسية لهذا المحصول الإستراتيجي، وتوفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية.

وأكد وكيل زراعة الغربية، أن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر في كافة المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، مشيرًا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان، لافتًا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافه المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافه التوصيات الفنية للمزارعين.



وتابع أبو شادي، أنه يتم الآن الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي والإلتزام بمساحات الأرز المقررة وعدم المخالفة والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشاميه والقطن وفول الصويا، مشيرًا إلى نموذج الزراعة التعاقدية كضمان للتسويق بسعر مجزي.



وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بتوريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على القمح، الذى يعد المادة الخام لرغيف الخبز وهذا واجب وطنى على الجميع.