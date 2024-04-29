الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

المتهمة بقتل صديقتها في طنطا: "محدش يصورني.. مستقبلي ضاع"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دخلت المتهمة في قتل صديقتها فرح في قرية سبرباي بمركز طنطا بمحافظة الغربية في مشادة مع عدد من المصورين بسبب رفضها التصوير. 

وأعلنت رفضها التام للتصوير قائلة: "محدش يصورني.. محدش ليه دعوة بيا.. أنا مستقبلي ضاع". 
 

كانت محكمة جنايات طنطا اسدلت الستار على جريمة بشعة شهدتها محافظة الغربية بعد أن أقدمت شابة على قتل صديقتها بعد أن أحرقت جثتها وقطعتها عدة قطع والقت بها في أحد المصارف.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى «فرح»، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح، وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات في القضية.

جنايات طنطا المتهمة بمركز طنطا بمحافظة الغربية لرفضها تصويرها محدش يصورنى محدش لية دعوة بيا انا مستقبلى ضاع

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