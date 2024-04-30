الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 501 مخالفة مرورية في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت إدارة مرور مديرية امن الغربية في تحرير مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 72 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.


وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 501 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.


كما أسفرت الحملة، التي قادها مدير ادارة المرور وعدد من الضباط عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 80 ألفًا و503 جنيهات غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها وتم تحرير مخالفات متنوعة وتحصيل المخالفات من قائدى السيارات المخالفة.

مخالفات متنوعة بالطرق والشوارع الرئيسية مصادرة المركبات والدراجات المخالفة برخصة منتهية توك توك بدون

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