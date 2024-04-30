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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا وسمرقند بأوزباكستان

جانب من توقيع اتفاقية
جانب من توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا وسمرقند

وقع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة طنطا وجامعة سمرقند بجمهورية أوزباكستان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.


وتشمل مذكرة التفاهم المشترك التعاون في المجالات الزراعية واقتصاديات المعرفة لتأهيل الطلاب والباحثين

 

مذكرة التفاهم المشترك تشمل التعاون في المجالات الزراعية واقتصاديات المعرفة لتأهيل الطلاب والباحثين

وأوضح الدكتور محمود زكي، أن مذكرة التفاهم المشترك تشمل التعاون في المجالات الزراعية واقتصاديات المعرفة، لتأهيل الطلاب والباحثين لمواكبة التطورات والتكنولوجيات الجديدة في المجالات البحثية والتعليمية الخاصة بالمجالين، مشيرا إلى أهمية توقيع مذكرة التعاون لتواجد الجامعة في إقليم الدلتا، الذي يمتاز بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة، والإمكانات الاقتصادية والصناعية المتميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين، أهمية الاقتصاد المبني على المعرفة لدوره في تقديم إنتاج علمي يقوم على الابتكار والإبداع والإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه، من خلال منظومة تعليمية متكاملة، فضلًا عن مواكبة التطور العلمي العالمي، مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تحقيق التعاون العلمي والبحثي مع جامعة سمر قند في مجالي الزراعة والاقتصاد المبني على المعرفة.

ووقع مذكر التفاهم من جامعة سمرقند بجمهورية أوزباكستان، الدكتور Rustam Khalmurado رئيس جامعة سمر قند.

مذكرة تفاهم مشترك سمرقند بجمهورية اوزباكستان الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين التفاهم المشترك والتكنولوجيات الجديدة الابتكار والإبداع والإسهام

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