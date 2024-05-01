الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي والاسم

معاش
معاش

تزايدت عمليات البحث عن الاستعلام عن قيمة المعاش حيث أتاحت موقع التأمينات الاجتماعية خدمات عديدة لأصحاب المعاشات، ومن بينها خدمة الاستعلام عن المعاش بالاسم ​​​والاستعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش، وتتاح تلك الخدمات لأصحاب المعاشات بالرقم القومي والرقم التأميني.

الاستعلام عن قيمة المعاش 

وسيبدأ اليوم 1 مايو 2024 أيام صرف معاشات مايو 2024  لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

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بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ويمكن لجميع المستحقين للمعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، بالخطوات التالية:

  • الخطوة الاولي:الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"
  • الخطوة الثانية:اختيار كلمة استعلام عن خدمة أصحاب المعاشات.
  • الخطوة الثالثة:استعراض تطور المعاشات.
  • الخطوة الرابعة:الضغط على بدء الخدمة.
  • الخطوة الخامسة:كتابة الرقم القومي وكلمة المرور.
  • الخطوة السادسة:في حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب وفقا للخطوات التالية:

إنشاء حساب للاستعلام عن المعاشات

  • الخطوة الاولي: الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  • الخطوة الثانية: كتابة الاسم ثلاثي.
  • الخطوة الرابعة:كتابة اسم العائلة.
  • الخطوة الخامسة:إدخال البريد الإلكتروني.
  • الخطوة السادسة: كتابة الرقم القومي والرقم التأميني.
  • الخطوة السابعة: تسجيل كلمة للمرور والتأكيد عليها.
  • الخطوة الثامنة: الموافقة على الشروط والأحكام.
  • الخطوة التاسعة  :الضغط على كلمة تسجيل"اضغط هنا ".

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

من هنا.. رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني

توصيل المعاش ديلفرى ومساعدة شهرية.. مظلة حماية اجتماعية للمسنين

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الاستعلام عن المعاش بالاسم

الاستعلام عن المعاش بالاسم  يكون من خلال موقع التأمينات والمعاشات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • الخطوة الاولي الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.
  • الخطوة الثانية اختيار تسجيل الدخول وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب، أما في حالة عدم امتلاك حساب يجب إنشاء حساب جديد.
  • الخطوة الثالثة اختيار خدمات أصحاب المعاشات
  • الخطوة الرابعة اختيار الخدمة المطلوبة سواء الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعراض تطور زيادات المعاش.
  • الخطوة الخامسة الضغط على بدء الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة
الاستعلام التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات الرقم القومى الاستعلام عن قيمة المعاش الاستعلام عن المعاش بالاسم

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