خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي والاسم

تزايدت عمليات البحث عن الاستعلام عن قيمة المعاش حيث أتاحت موقع التأمينات الاجتماعية خدمات عديدة لأصحاب المعاشات، ومن بينها خدمة الاستعلام عن المعاش بالاسم ​​​والاستعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش، وتتاح تلك الخدمات لأصحاب المعاشات بالرقم القومي والرقم التأميني.

الاستعلام عن قيمة المعاش

وسيبدأ اليوم 1 مايو 2024 أيام صرف معاشات مايو 2024 لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

ويمكن لجميع المستحقين للمعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، بالخطوات التالية:

الخطوة الاولي:الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"

الخطوة الثانية:اختيار كلمة استعلام عن خدمة أصحاب المعاشات.

الخطوة الثالثة:استعراض تطور المعاشات.

الخطوة الرابعة:الضغط على بدء الخدمة.

الخطوة الخامسة:كتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

الخطوة السادسة:في حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب وفقا للخطوات التالية:

إنشاء حساب للاستعلام عن المعاشات

الخطوة الاولي: الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الخطوة الثانية: كتابة الاسم ثلاثي.

الخطوة الرابعة:كتابة اسم العائلة.

الخطوة الخامسة:إدخال البريد الإلكتروني.

الخطوة السادسة: كتابة الرقم القومي والرقم التأميني.

الخطوة السابعة: تسجيل كلمة للمرور والتأكيد عليها.

الخطوة الثامنة: الموافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة التاسعة :الضغط على كلمة تسجيل"اضغط هنا ".

الاستعلام عن المعاش بالاسم

الاستعلام عن المعاش بالاسم يكون من خلال موقع التأمينات والمعاشات، وذلك من خلال الخطوات التالية: