الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

من هنا.. رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني

المعاش
المعاش

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تطبيقها من مارس وأبريل الماضيين والذي جعل أصحاب المعاشات البالغ عددهم 12 مليون مستحق يستعلمون عن قيمة تطورات المعاش. 

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

ننشر في التقرير رابط الاستعلام عن قيمة المعاش من موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومعرفة الخدمات الأخرى المتاحة من خلال الموقع. 

  • الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المتاح هنا.
  • ثم اختيار أيقونة المعاش.
  • بعدها اختيار أيقونة الاستعلام عن المعاش.
  • الضغط على بدء الخدمة.
  • ولكن يجب تسجيل الدخول أولا بالحساب المسجل على الموقع كي يمكن اجراء الخطوة السابقة.
  • ادخال الرقم القومي وكلمة السر.
  • بدء الخدمة المراد البحث عنها.

وزير المالية: 202 مليار جنيه مخصصات المعاشات خلال العام المالى الحالى

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الاستعلام عن الرقم التأميني 

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كذلك من خلال الضغط على الموقع هنا.

  • ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
  • يليها الضغط على ​​بدء الخدمة الموجودة اعلى الشاشة
  • ثم إدخال البيانات الشخصية وهى الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.
  • النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  • الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
  • ثم  تظهر بيانات الرقم التأمينى.

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

كما يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بالتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات لمحل السكن وطلب الرقم التأميني مع توافر أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وكذلك صورة ضوئية للتسجيل من خلالها. 

زيادة المعاشات 2024 

تم منذ مارس الماضي زيادة المعاشات بنسبة 15% بعد توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن اعباء المواطنين في ظل التوترات السياسية التي يشهدها العالم أجمع. 

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موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

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موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وشروط استحقاقه بالزيادات الجديدة

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